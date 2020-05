1









Non è nella lista dei cedibili, eppure il nome di Miralem Pjanic per la Juventus potrebbe risolvere alcuni grattacapi. Infatti, il bosniaco ha un forte seguito, con Barcellona, Psg e Chelsea che sarebbero pronte a prelevarlo dalla Juventus. Nel gioco degli incastri, proprio con i londinesi potrebbe esserci la strada più libera: come riporta Calciomercato.com, Jorginho è l'uomo individuato da Sarri per la sua rosa ed il centrocampista sembra voler fare ritorno in Italia, proprio per avere maggiore visibilità in ottica nazionale e Europeo.