13









La Juventus non si ferma e dopo Dusan Vlahovic punta anche Denis Zakaria. Molto dipenderà da cosa succederà con Kulusevski e Bentancur, possibili partenti con destinazione Premier League. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juve avrebbe presentato una proposta ufficiale al Borussia Monchengladbach.



L'OFFERTA - Sul piatto, la Juventus avrebbe messo 5 milioni di euro, più 2 di bonus, per Denis Zakaria. Il suo contratto scadrà a giugno e il Gladbach potrebbe evitare così quantomeno di perderlo a zero tra sei mesi.



PIANO B - In caso di partenza di Bentancur e in caso di no del Gladbach per Zakaria, l'alternativa al momento è sempre rappresentata da Nandez, centrocampista del Cagliari.