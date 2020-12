2









In Premier League c'è un giocatore che ha catturato l'occhio di Fabio Paratici e del suo staff. E' trequartista dell'Aston Villa Jack Grealish, 25 anni e qualità da vendere. Il gioco dei Villans passa tutto da lui, e il Mirror è convinto che a gennaio arriveranno diverse offerte per questo talento capace di giocare anche largo sulla fascia in un tridente. In pole ci sono i due Mancheter che hanno già pronta una proposta, più indietro il Liverpool che come la Juve è alla finestra per capire gli sviluppi del suo futuro.