In casa Juve si continua a lavorare incessantemente sul futuro, soprattutto in ottica del mercato estivo, dove Madama tenterà di consegnare a Max Allegri ulteriori rinforzi di qualità per tornare ad avere una rosa competitiva ai massimi livelli. Uno dei reparti da puntellare è senza ombra di dubbio la difesa, considerando soprattutto l'età avanzata di Bonucci e Chiellini, più volte colpiti da una serie di infortuni nell'arco di questa stagione. Così come si dovrà mettere mano anche in corsia, con Alex Sandro che potrebbe lasciare la Mole uno dei suoi sostituti potrebbe essere un altro bianconero, ma di maglia friulana. Stiami parlando di Destiny Udogie, ora in forza all'Udinese dove sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Sul classe 2022 però non ci sarebbe solo la Vecchia Signora, è forte infatti anche la concorrenza di Atalanta e Napoli.