L'Udinese sta ricominciando a macinare risultati e sta mettendo l'uno sopra l'altro mattoncini importanti in chiave salvezza. Parte del merito non può che andare al faro della squadra friulana Rodrigo De Paul: l'argentino ad agosto e settembre sembrava in procinto di lasciare, per tentare l'esperienza in una big. Si era parlato anche della Juventus. Ma ora, stando alle ultime indiscrezioni di Sky, è l'Inter a essere forte sul giocatore: la richiesta dell'Udinese? Tra i 30 e i 35 milioni di euro. Per un centrocampista dal sicuro tasso tecnico.