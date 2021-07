Mezza Europa ha messo gli occhi su. Il difensore ancora di proprietà della Juventus, che l'estate scorsa ha girato all'Atalanta in prestito biennale con diritto di riscatto a 16 milioni, piace al Manchester United ma secondo quanto riporta Sportitalia negli ultimi giorni anche Barcellona e Tottenham hanno fatto un sondaggio per il giocatore. Un segnale che spinge sempre più l'Atalanta a riscattarlo subito dalla Juve, che può incassare i 16 milioni previsti già in questa sessione di mercato. Poi, i nerazzurri valuteranno il suo futuro.