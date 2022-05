Stop and go. La Juventus ha terminato ieri la sua stagione, con la sconfitta contro la Fiorentina: frenata. Da domani, però, tra gli uffici della Continassa si spingerà sull’acceleratore, per chiudere le prime operazioni di mercato e definire l’intera strategia estiva, per mettere tra le mani di Massimiliano Allegri una rosa che possa tornare a lottare per lo scudetto.



Primo obiettivo, in questo senso, chiudere la trattativa per riportare Paul Pogba a Torino. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe già stato raggiunto l’accordo tra le parti e “le firme potrebbero arrivare entro la metà della prossima settimana. A breve è previsto l’appuntamento decisivo tra la dirigenza bianconera e Rafaela Pimenta, la legale brasiliana che gestisce tutti gli affari della scuderia Raiola”.



Sintomo di una trattativa ormai ben avviata, i dubbi sul numero di maglia che Pogba indosserà a Torino. Al momento del suo arrivo, la numero 10 sarà senza padrone, lasciata libera da Dybala. In merito a questo, la Rosea ricorda un aneddoto: “In realtà il numero che più sente suo è il 6, quello con cui si è laureato campione del Mondo con la Francia, che aveva alla Juventus e che ha rivoluto allo United. La 10 pesa e Paul se n’era accorto subito a Torino, tanto che dovette ricorrere a uno stratagemma: dopo un rigore fallito con l’Atalanta, Pogba si presentò nel derby con un +5 aggiunto a penna accanto al 10. Uno stratagemma suggeritogli da Alberto Ferrarini, storico motivatore di Leonardo Bonucci, per alleggerire la pressione psicologica e rimettersi idealmente il 6 sulle spalle”.