Tra i difensori che la Juventus segue per rinforzare il proprio pacchetto arretrato, c'è anche il nome di Chris Smalling, centrale della Roma in prestito dal Manchester United. Sul giocatore, ovviamente, c'è la concorrenza di tanti club, giallorossi compresi, ma il prezzo - che sembra essere alla portata - ingolosisce, specialmente in Premier. Secondo quanto riporta l'inglese Metro, il valore di Smalling sarebbe intorno ai 28 milioni di euro, cifra richiesta dai Red Devils per lasciarlo andare via.