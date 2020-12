Matteo Lovato, 20enne difensore del Verona, molto tecnico, ha ammaliato le maggiori squadre italiane in cerca di nuovi colpi per rinnovare la propria rosa in vista di nuovi cicli. In questo momento le due società più attente da questo punto di vista sono la Juventus e il Milan, che hanno messo gli occhi sul giocatore dell'Hellas. Ma qual è la base d'asta per accaparrarselo? Secondo Calciomercato.com, che cita in particolare i rossoneri di Elliott come club interessato a Lovato, il suo prezzo ammonta a 20 milioni di euro.