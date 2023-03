Tra Milinkovic-Savic e la Lazio sono in corso le prime prove di addio. Dopo 8 anni in biancoceleste il forte centrocampista serbo è destinato alla cessione nella prossima sessione estiva di calciomercato. La trattativa per il rinnovo del contratto è a un punto morto, al momento non ci sono le condizioni per provare a trovare un’intesa. Milinkovic-Savic, da sempre pallino della Juventus, non vuole mancare di rispetto ai tifosi della Lazio che tanto amore gli hanno riservato in tutti questi anni. Ecco perché il suo agente Kezman si impegnerà per portare un’offerta da almeno 40 milioni di euro al presidente Lotito. Una missione che si presenta certamente complicata considerando che l’attuale contratto scade a giugno 2024. Lo riporta calciomercato.com.