Per Sergej Milinkovic-Savic della Lazio c'è il benestare di Massimiliano Allegri ma il centrocampista non è una prima scelta. Inoltre, come riporta La Gazzetta dello Sport, le trattative con Claudio Lotito non sono semplici. Tuttavia la prima scelta sarebbe Paul Pogba, con cui non si dovrebbe nemmeno discutere con la società visto che il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il Manchester United.