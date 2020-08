Non è ancora tornato alla Juve, ma Cristian Romero è già destinato a lasciare i bianconeri. Il centrale argentino ha finito il prestito al Genoa e rientrerà a Torino, ma El Cuti non rientra nei piani del prossimo anno e la strategia della dirigenza è quella di inserirlo come contropartita in uno scambio. Potrebbe entrare nell'affare Milik con il Napoli o finire sul piatto nella trattativa con la Fiorentina per arrivare a Federico Chiesa. Romero piace anche all'Atalanta, che potrebbe presentare un'offerta ufficiale nelle prossime settimane.