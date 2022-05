La Juventus si rifà le ali. Attenzione agli esterni, per la sessione di mercato estiva e tra gli obiettivi dei bianconeri c'è Kostic dell'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riporta Repubblica, le trattative sarebbero già in fase avanzata: "La Juve sta pensando al giocatore per la fascia sinistra, ma il club tedesco chiede 20 milioni di euro per un calciatore in scadenza nel 2023. I bianconeri hanno già un accordo con l'esterno offensivo classe 1992, adesso bisogna trovare quello con l'Eintracht".