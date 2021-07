Per un centrale che esce, ce ne può essere uno che arriva. Porte girevoli nella difesa della Juventus, che farà partire uno tra Demiral e Rugani: probabilmente il primo, che ha più mercato e ha già fatto sapere di voler giocare con continuità. In caso di cessione del centrale turco, secondo Sportmediaset la Juve ha pronto il nome del sostituto: l'idea infatti sarebbe quella di provare l'affondo per, primo nome nella lista di Allegri e già entrato in passato nei radar bianconeri.