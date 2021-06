La Juventus ha individuato il sostituto di Ronaldo in caso di addio del portoghese. Il giocatore chiesto da Massimiliano Allegri è Gabriel Jesus del Manchester City: classe '97, piace anche per la sua duttilità e Guardiola è pronto a sacrificarlo per arrivare ad Harry Kane. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale l'unico rischio per la Juventus sarebbe se il City decidesse di inserirlo come contropartita nell'affare-Kane col Tottenham.