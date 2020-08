1









Stando a quanto riporta Repubblica.it, il nome giusto per il centrocampo della Juventus è quello di Rodrigo De Paul. Nella nuova mediana bianconera di Andrea Pirlo – si legge – sarebbe perfetto per tecnica, dinamismo e senso del gol nel 4-3-3 del Maestro. Resta lo scoglio cartellino: l’Udinese chiede almeno 35 milioni di euro, ma i buoni rapporti con la dirigenza bianconera possono mettere in discesa l’operazione. Sull’argentino c’è il forte interesse del Milan.