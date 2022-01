Alla ricerca di un nuovo centravanti sul mercato, e in attesa di capire se la pista Vlahovic si possa davvero sbloccare, la Juventus sta lavorando su altri profili per tentare l'affondo di fine gennaio. Come abbiamo avuto già modo di scrivere, il club bianconero in settimana lancerà l'assalto per Antony Martial. La concorrenza da battere, come conferma la Gazzetta dello Sport, è quella del Siviglia, che però non sembra in grado di soddisfare le richieste del Manchester United.