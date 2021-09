Sfumato il sogno Donnarumma, la Juventus nono perde tempo e si guarda intorno per il post Szczesny. Il polacco, infatti, non ha garantito le certezze necessarie per un top club. Nella lista dei desideri il portiere del PSG, Keylor Navas. Secondo i media spagnoli, però, la concorrenza sarebbe alta con Manchester United e Arsenal intenzionate a preparare l'affondo per l'estremo difensore che, ad oggi, ha rubato il posto da titolare prorio a Donnarumma.