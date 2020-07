La Juventus non ha ancora mollato Nicolò Zaniolo: la Roma ha qualche problema di bilancio ed è costretta a vendere, proverà a fare altre cessioni per evitare il sacrificio del classe '99, ma intanto Paratici studia la strategia per partire all'assalto e arrivare a quei 50/60 milioni di euro che potrebbero convincere i giallorossi. Al giocatore, secondo Tuttosport, ci sta pensando anche l'Inter che avrebbe diritto al 15% della prossima eventuale cessione come stabilito nell'accordo con la Roma quando il giocatore ha lasciato i nerazzurri.