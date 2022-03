Renato Sanches oggetto del desiderio in Italia. Sul centrocampista non ci sarebbero soltanto gli occhi del Milan e della Juventus ma anche quelli della Roma. Il club giallorosso può sperare però nella corsia preferenziale di Mendes, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, ma l’offerta per il giocatore dovrà essere sui 20 milioni con un contratto quadriennale. Denaro che può essere raccolto dalle cessioni di Cristante e Veretout.