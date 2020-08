1









Stando a quanto riporta La Nazione, la Roma si sarebbe iscritta alla corsa per Federico Chiesa, corteggiato in passato anche dalla Juventus e sempre presente nella lista degli obiettivi. Il club capitolino lo avrebbe identificato come il sostituto ideale di Nicolò Zaniolo (anche lui accostato ai bianconeri), ma ancora la trattativa è agli inizi, e potrebbe comprendere delle contropartite. Per convincere Commisso – si legge – non basterà inserire Spinazzola, ma servirà un grosso conguaglio economico per approcciare Chiesa.