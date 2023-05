Nella lunga lista dei pretendenti al post Allegri, in caso di separazione con la Juventus, c'è anche Vincenzo Italiano. A riportalo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l'allenatore della Fiorentina sia tra i candidati per un futuro bianconero ma ovviamente non il solo. Difficile, però, che Commisso possa liberarlo in favore della società bianconera.