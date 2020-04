1









Buone notizie per la Juve nella corsa ha Harry Kane, attaccante del Tottenham che ha recentemente aperto all'addio agli Spurs. Secondo il Mail il Real Madrid si è tirato fuori dalla corsa ad Harry Kane, il motivo sono i disastrosi effetti che il coronavirus sta avendo sulle finanze del club. Per questo la Juve potrebbe avere un'avversaria in meno anche se pure le casse del club bianconero soffriranno la crisi causata dal coronavirus. I bianconeri, tuttavia, possono abbassare il costo del cartellino offrendo alcune contropartite.