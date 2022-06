Matteo Brunori per arrivare ad Andrea Cambiaso. Secondo quanto riportato da La Repubblica, può essere l'attaccante del Palermo - ma di proprietà bianconera - la pedina della Juve per sbloccare la trattativa con il Genoa per il laterale classe 2000, messo nel mirino anche da Inter e Atalanta che hanno già avuto modo di sondare il terreno con i rossoblù. Il bomber dei record, grande protagonista della promozione in Serie B del club rosanero, potrebbe essere utilizzato come contropartita per chiudere l'affare, con la Signora che in tal modo riuscirebbe a battere l'agguerrita concorrenza.