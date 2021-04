Altra prova di spessore contro il Milan per Mikkel Damsgaard. Il centrocampista della Sampdoria sta mostrando tutto il suo potenziale in questa stagione di Serie A, attirando l’interesse di Juventus e Inter. La Gazzetta dello Sport ne è sicura, il suo valore di mercato si è moltiplicato a dismisura: dai 6 milioni di euro versati la scorsa estate, adesso Damsgaard vale almeno il triplo. In ogni caso, i blucerchiati vorrebbero tenerlo un’altra stagione per permettergli una crescita costante e lineare, senza darlo in pasto a grandi piazzi che potrebbero bruciarne l’esplosione.