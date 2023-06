No, neanche Gleison Bremer, arrivato nella passata stagione per circa 50 milioni tra parte fissa e bonus è incedibile. Per arrivare a quei 100 e passa milioni di attivo sul mercato, la Juve valuterà tutte le offerte per i propri giocatori e per quanto riguarda il difensore brasiliano, viene valutato circa 40 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport.