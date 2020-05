3









Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus sta facendo un autentico braccio di ferro con il Napoli per Arkadiusz Milik. L'attaccante vuole andare via, ma De Laurentiis rifiuta uno scambio con altri giocatori nell'affare e vuole soltanto 40 milioni cash per far partire il suo centravanti, nonostante la scadenza di contratto tra un solo anno. Ma Paratici insiste e lo farà di nuovo. Nella lista per il dopo Higuain, c'è anche Mauro Icardi per il quale Psg e Inter hanno trovato l'accordo per la permanenza dell'argentino a Parigi, dove anche lui ha spiegato di trovarsi molto bene.