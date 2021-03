1











Leonardo Bonucci via dalla Juventus in estate? A rilanciare lo scenario è la stampa francese, che parla nuovamente di un'ipotesi PSG per il difensore centrale bianconero. Il centrale è rientrato nella gara di ieri sera con la Lazio: un infortunio muscolare l'aveva tenuto fuori dai disponibili per alcuni match e con il Porto si candida a un ruolo da protagonista. Per il mercato, insomma, ci sarà tutto il tempo per pensarci.