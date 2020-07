Secondo quanto riporta la stampa britannica il Tottenham è tornato forte su Paulo Dybala. Il tecnico degli Spurs José Mourinho sarebbe pronto a spendere oltre 100 milioni di euro per La Joya che già un anno fa era ad un passo dal club inglese. Fu lui a dire di no al club inglese dopo aver rifiutato il Manchester United. L'argentino è rimasto alla Juve ritrovando centralità nel progetto. Ora i bianconeri spingono per il rinnovo del contratto di Paulo fino al 2025.