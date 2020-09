Tra i giocatori finiti sul taccuino di Fabio Paratici durante la passata stagione c'è Jeremie Boga del Sassuolo. Il giocatore ivoriano però nelle ultime settimane si è allontanato dalla Juventus e si è avvicinato al Napoli. Tanto che lo stesso ad neroverde Carnevali ha dichiarato nei giorni scorsi che il club di De Laurentiis è il più vicino a Boga, valutato 40 milioni di euro. Cosa manca però per sbloccare questa operazione? Come riporta Sky Sport il Napoli aspetta di cedere Koulibaly al Manchester City. A quel punto avrebbe il "tesoretto" per comprare il giocatore del Sassuolo.