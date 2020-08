1









Uno dei profili tenuti in considerazione dalla Juventus è Jeremie Boga, l'ala sinistra del Sassuolo ex Chelsea. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss il giocatore 23enne è in procinto di incontrare il suo agente per chiedere la cessione. Ma su di lui non c'è solo la Juve. Sarebbe infatti il Napoli la destinazione più probabile di Boga qualora se ne andasse dal Sassuolo. Nella stagione appena conclusa, l'esterno offensivo francese ha messo a segno il record personale di gol in un solo campionato, realizzando 11 reti.