La Juve ha bloccato Raoul Bellanova. Lo assicurano i colleghi di Calciomercato.com, secondo cui a breve i sardi riscatteranno dal Bordeaux il cartellino del giocatore per circa un milione di euro, per poi cederlo ai bianconeri per una cifra vicina ai dieci milioni. Il terzino destro classe 2000, che in questa stagione si è messo in bella mostra con la maglia rossoblù, si sarebbe già promesso alla Vecchia Signora per la prossima stagione.