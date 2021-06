Il Genoa vorrebbe riprendere Mattia Perin dalla Juventus. Il portiere classe '93 è rientrato a Torino per la fine del prestito in rossoblù, ma Ballardini lo ha chiesto anche per la prossima stagione. Il giocatore tornerebbe volentieri in una piazza che conosce benissimo come quella di Genova, ma l'ostacolo principale è la volontà della Juve: i bianconeri infatti vorrebbero venderlo solo a titolo definitivo incassando qualcosa dalla sua cessione, il Genoa invece lo vorrebbe in prestito.