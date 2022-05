La Juventus fa sul serio e, adesso, preme sul pedale dell’acceleratore sul fronte calciomercato. Come riporta Tuttosport, infatti, Federico Cherubini ha in programma un viaggio in Inghilterra: “Dopo il summit degli ultimi due giorni dirigenti-Allegri e dirigenti-agente di Pogba , in giornata, salvo cambi di programma, il ds Federico Cherubini è atteso a Londra, nel quartier generale delle trattative della Premier League. La capitale d’Inghilterra è la Milano d’Oltremanica, nel calcio. Le squadre della città sono tante (Chelsea, Arsenal, Tottenham, West Ham, Crystal Palace, Fulham, Watford...) e anche diversi top club di altre zone, come ad esempio il Manchester United, hanno gli uffici nella City”.



Non solo Pogba, però, infatti Cherubini a Londra verificherà anche la situazione legata a Gabriel dell’Arsenal: “Negli ambienti inglesi parlano di una apertura dei londinesi alla cessione di Gabriel. Cherubini, che ha tra le priorità il post Giorgio Chiellini , salvo cambi di programma verificherà soprattutto questa situazione. Il prezzo è tutto tranne che in saldo (non meno di 50-60 milioni), ma sarebbe un investimento vero”.