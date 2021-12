Occhio attento alle occasioni, ai colpi low cost, ai calciatori in rotta con le proprie società. Questo il mantra in casa bianconera, in vista della sessione di mercato di gennaio. Una di queste occasioni potrebbe arrivare dall'Everton. Come riporta The Athletic, infatti, la Juventus starebbe seguendo la pista Lucas Digne, esterno ex Roma oggi ai Toffees. Su di lui anche l'Inter.