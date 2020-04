Sandro Tonali è uno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione. Secondo le informazioni riportate da Tuttosport, la Juventus sarebbe in vantaggio su PSG e sulle due squadre di Manchester per il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, attualmente valutato dal Presidente Cellini, 50 milioni. Gli scorsi giorni si è anche parlato di eventuali ​tre contropartite. Chi sono? Il primo nome è quello d i Hans Nicolussi Caviglia, il cui cartellino appartiene alla Juve che per questa stagione lo ha girato in prestito al Perugia. Gli altri due nomi sono quelli di Simone Muratore e Idrissa Touré.