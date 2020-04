1









Federico Bernardeschi è uno dei calciatori che la Juve può sacrificare sul mercato nella prossima finestra di trattative. L'ex viola non ha fatto breccia nel cuore di Maurizio Sarri nonostante le tante occasioni date dal tecnico toscano. Il futuro di "Berna" può essere in Spagna dove sia Atletico Madrid che Barcellona sono state accostate al fantasista bianconero già proposto ai blaugrana la scorsa estate in uno scambio con Rakitic. Juve e Barça però non trovarono accordo sulla valutazione dei calciatori. L'impressione è che torneranno a parlarne.