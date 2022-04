Anche l'Inter sulle tracce di Federico Bernardeschi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro dell'esterno della Juve è ancora tutto da scrivere, per quanto il giocatore continui a dare priorità ai bianconeri per il rinnovo di contratto (che in ogni caso potrebbe avvenire soltanto con un ingaggio dimezzato). Stando al quotidiano, il classe 1994 ha già ricevuto offerte da altre squadre, fra le quali potrebbe esserci anche quella nerazzurra che sta seguendo la situazione da tempo.