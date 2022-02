Il futuro di Federico Bernardeschi in bilico. La Juventus offre il rinnovo, ma al ribasso e il calciatore di Carrara si guarda intorno. secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira: "Federico Bernardeschi offerto nelle scorse settimane a Inter e Milan, ma non scalda particolarmente in virtù delle elevate richieste. Il fantasista chiede infatti stipendio da €4,5M netti a stagione più premi. La Juventus a dicembre aveva proposto 3M + bonus per rinnovo".