L'esperto di mercato Lucaha parlato delle trattative per ildi contratto di Federicocon la. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport 24: "I bianconeri hanno preso Bernardeschi dallaper diventare grandi insieme, ma è diventato grande soltanto nell'ultima parte, non è mai esploso se non durante l'Europeo. Se oggi conferma sul campo di poter essere un titolare della Juventus, il club gli rinnoverà il contratto. Altrimenti la proposta, immaginiamo, sarà inferiore a quanto percepisce adesso perché le attese non sono state confermate".