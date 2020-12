La Juventus è alla ricerca di una quarta punta che possa completare il reparto finora composto dai soli Ronaldo, Morata e Dybala. Tra i profili che piacciono ai bianconeri c'è quello di Memphis Depay, olandese del Lione in scadenza di contratto. Per anticipare la concorrenza, la Juve è pronta a prenderlo subito a gennaio senza aspettare giugno: Fabio Paratici studia l'offerta ed è pronto a mettere Federico Bernardeschi come contropartita. Un possibile scambio che regalerebbe a Pirlo un'alternativa in più in attacco, dove l'allenatore ha solo tre soluzioni delle quali una - Dybala - non sta vivendo un periodo felice.