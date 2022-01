Sono ore bollenti quelle che si stanno vivendo in casa Juve, ovviamente in vista del big match di questa sera ma anche per le tratattive di mercato che potrebbero definirsi in questi ultimi giorni della sessione invernale. Una di queste sembra essere arrivata in dirittura di arrivo e si tratterebbe della prima cessione preventivata dalla Vecchia Signora.



L'oggetto in questione è Rodrigo Bentancur che, stando a quanto riportato sia da Tuttosport ma anche dall'edizione odierna dei colleghi inglesi del Daily Mail, sarebbe vicinissimo ad approdare all'Aston Villa. La forte volontà dell'allenatore Steven Gerrard sarebbe quella di portarlo in Premier gia nei prossimi giorni e il club inglese avrebbe avanzato una prima offerta di circa 20 milioni di euro. La Juve ci pensa, ma la possibilità di andare incontro alla fumata bianca è elevata.