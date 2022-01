Non di solo Vlahovic vive il mercato della Juve. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a parlare di Bentancur, entrato nel mirino dell'Aston Villa che domenica sera ha anche inviato a San Siro alcuni suoi osservatori. Secondo il quotidiano, i bianconeri non intendono accettare offerte inferiori ai 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore uruguaiano, anche perchè il 35% della cifra ottenuta andrebbe come da accordi al Boca Juniors, club dal quale lo hanno acquistato. Il centrocampista può ancora partire, ma solo con una proposta più congrua alle aspettative.