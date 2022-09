In Germania ne sono certi, lasta seriamente pensando a Ramy, terzino classe 1995 in scadenza a giugno 2023 con il. Come confermano i colleghi di Calciomercato.com, l'interesse dei bianconeri è concreto, ma in ogni caso il giocatore non potrebbe essere tesserato prima della prossima estate: la Vecchia Signora, infatti, ha già utilizzato i due slot per extracomunitari disponibili in questa stagione (per Filipe Leandro), ma intanto potrebbe bloccarlo per assicurarsi di battere la concorrenza. La sua valutazione si aggira intorno ai 6 milioni di euro.