Lars Bender, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa anche del futuro di Kai Havertz, compagno di squadra nel club tedesco, che piace, tra le altre, a Chelsea e Juve: "Non credo ci vorrà molto prima che arrivi la decisione sul suo futuro. Tutti siamo curiosi di sapere cosa deciderà di fare e nessuno di noi sa quale decisione ha preso, sempre che ne abbia presa già una. L'unica cosa di cui sono certo è che non è stata ancora detta l'ultima parola”.