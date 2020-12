A volte ritornano. L’Italia lascia il segno, il richiamo del nostro Paese si fa sentire dopo anni di distanza. È quello che sta succedendo a Mehdi Benatia, che dopo gli anni con la Juventus è volato, nel gennaio del 2019, in Qatar, all’Al-Duhail. Al centrale marocchino manca il calcio di prima classe e, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Genoa potrebbe garantirgli questa nuova chance. Infatti, il club di Preziosi starebbe aspettando un segnale dell’ex bianconero, pronto per tornare in Serie A.