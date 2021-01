Il Real Madrid è nella stessa situazione della Juventus: dopo il ritorno di Jovic all'Eintracht Francoforte, anche le Merengues sono alla ricerca di un attaccante per Zidane; un'alternativa in più a Benzema oltre all'ex Lione Mariano Diaz. Secondo quanto riporta il quotidiano As i due nomi nel mirino dei Blancos sono quelli di Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City, e Olivier Giroud, sul quale c'è anche la Juventus e anche lui è in scadenza a giugno e tra 15 giorni potrebbe firmare con un altro club per la prossima stagione.