Oggi vi abbiamo parlato approfonditamente dell'interessamento della Juventus per Saul Niguez come possibile colpo a centrocampo, reparto che i bianconeri hanno forte necessità di rafforzare. Uno dei concorrenti principali dei bianconeri è il Bayern Monaco. E Marca, infatti, parla proprio del club tedesco come principale candidato all'acquisto del centrocampista dell'Atletico Madrid: la cifra che il Bayern sarebbe pronto a sborsare ammonta a 80 milioni di euro. Qualora dovesse andare in porto l'affare, l'Atletico poi reinvestirebbe quei soldi per prendere Rodrigo De Paul dall'Udinese.