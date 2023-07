Ilvince il primo "duello" contro la. Come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, infatti, il club rossonero ha superato i bianconeri nella corsa a Gustav, attaccante esterno danese classe 2001 in forza al. Su di lui aveva messo gli occhi da tempo Cristiano, che avrebbe potuto puntare su di lui in caso di addio di Federico Chiesa. Il futuro del 22enne, però, sembra essere nella squadra attualmente guidata da Stefano Pioli.