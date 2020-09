Stando a quanto riporta As, nel caso in cui il lunghissimo assalto a Jadon Sancho dovesse naufragare definitivamente, il Manchester United avrebbe intenzione di puntare su Ousmane Dembélé del Barcellona. I Red Devils si sarebbe spinti fino a 50/60 milioni per l’esterno francese, entrato anche in orbita Juventus, che non ha mai preso in seria considerazione la pista a causa dell’alto ingaggio (9 milioni netti) e dei dubbi caratteriali sul suo conto.